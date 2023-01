Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dodatkowe czołgi Abrams. Jak powiedział po podpisaniu umowy, ma to na celu wzmocnienie Wojska Polskiego, aby realnie i skutecznie odstraszyć agresora, a jednym z elementów jest właśnie wyposażenie wojska.

- Czołgi, na pozyskanie których umowę podpisałem, będą w Polsce już w tym roku - dodał Błaszczak.

Szef MON podziękował za współpracę polsko-amerykańską. - Efektem tego jest szkolenie polskich żołnierzy już na czołgach - zaznaczył.

Swoje słowa skierował również w języku angielskim. - Cieszę się z obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce - powiedział Mariusz Błaszczak i dodał, że "razem jesteśmy silniejsi".

- Negocjujemy również drugą, towarzyszącą umowę, która dotyczy pozyskania przez Wojsko Polskie najnowocześniej amunicji w dużych ilościach - to zadanie, które stoi jeszcze przed nami, ale ze względu na fakt, że bardzo mi zależało na tym, by jak najszybciej czołgi Abrams trafiły do Wojska Polskiego zdecydowaliśmy o podzieleniu tego procesu na dwie części - stwierdził Błaszczak, zapewniając, że są na dobrej drodze do szybkiego sfinalizowania tej umowy.