Zbliża się koniec terminu składania wniosków o świadczenie 300 plus, przypadający na 30 listopada, a wnioski przyjmowane są wyłącznie online.

Pieniądze wypłacane są na konto bankowe, a szybkość realizacji zależy od terminu złożenia wniosku – wcześniejsze zgłoszenie gwarantuje szybszą wypłatę.

Program "Dobry Start" obejmuje uczniów do 20. roku życia (lub do 24 lat z niepełnosprawnością), ale wyklucza przedszkolaków oraz studentów.

ZUS przypomina, że 30 listopada mija termin na złożenie wniosku o 300 plus. Wnioski przyjmowane są wyłącznie online - nie ma już możliwości składania papierowych dokumentów.

Rodzic lub opiekun może wybrać jedną z kilku dróg:

PUE ZUS - czyli Platformę Usług Elektronicznych,

aplikację mobilną mZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną (m.in. PKO BP, Pekao SA, Santander, mBank, ING, Alior, BNP Paribas i wiele innych).

300 plus. Jak długo czeka się na wypłatę?

ZUS przekonuje, że szybkość wypłaty świadczenia zależy od terminu złożenia wniosku. Jeśli dokument trafił do systemu w lipcu lub sierpniu, pieniądze powinny pojawić się na koncie najpóźniej do 30 września.

Wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie są realizowane w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.

Świadczenie wypłacane jest tylko na konto bankowe. Nie ma możliwości odbioru gotówki ani przekazu pocztowego. Dobra wiadomość: 300 plus jest zwolnione z podatku i nie podlega zajęciu komorniczemu.

300 plus. Co, jeśli przegapisz termin?

Po 30 listopada wniosek przepada. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy dziecko po tej dacie uzyska orzeczenie o niepełnosprawności - wówczas rodzic może złożyć dokumenty jeszcze po terminie.

Dlatego lepiej nie zwlekać. Nawet jeśli listopad wydaje się odległy, system elektroniczny w ostatnich dniach przyjmuje tysiące wniosków, a wtedy nietrudno o poślizg lub błąd techniczny.

Czym jest program "Dobry Start"?

"Dobry Start" to rządowe wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Każde dziecko uczące się w szkole może otrzymać jednorazowo 300 zł - niezależnie od dochodów rodziny. To pieniądze przeznaczone na wyprawkę szkolną oraz odzież i dodatki potrzebne uczniowi w nowym roku szkolnym.

na dzieci do ukończenia 20. roku życia,

oraz do 24. roku życia, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Nie trzeba przedstawiać rachunków ani tłumaczyć, na co środki zostały wydane. To rodzic decyduje, jak najlepiej wykorzystać pieniądze.

O świadczenie mogą ubiegać się:

rodzice dziecka,

opiekunowie prawni lub faktyczni,

osoby uczące się, które samodzielnie się utrzymują.

Jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wniosek może złożyć rodzic zastępczy, prowadzący rodzinny dom dziecka albo dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uwaga: program nie obejmuje dzieci w przedszkolu. Nie dotyczy też studentów.

