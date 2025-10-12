Czas tylko do 30 listopada. Inaczej świadczenie przepadnie
Zbliża się koniec terminu na złożenie wniosku o świadczenie z programu "Dobry Start", powszechnie nazywanego 300 plus. Brak wniosku złożonego do granicznej daty będzie oznaczał, że pieniądze przepadną.
W skrócie
- Zbliża się koniec terminu składania wniosków o świadczenie 300 plus, przypadający na 30 listopada, a wnioski przyjmowane są wyłącznie online.
- Pieniądze wypłacane są na konto bankowe, a szybkość realizacji zależy od terminu złożenia wniosku – wcześniejsze zgłoszenie gwarantuje szybszą wypłatę.
- Program "Dobry Start" obejmuje uczniów do 20. roku życia (lub do 24 lat z niepełnosprawnością), ale wyklucza przedszkolaków oraz studentów.
ZUS przypomina, że 30 listopada mija termin na złożenie wniosku o 300 plus. Wnioski przyjmowane są wyłącznie online - nie ma już możliwości składania papierowych dokumentów.
Rodzic lub opiekun może wybrać jedną z kilku dróg:
- PUE ZUS - czyli Platformę Usług Elektronicznych,
- aplikację mobilną mZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną (m.in. PKO BP, Pekao SA, Santander, mBank, ING, Alior, BNP Paribas i wiele innych).
300 plus. Jak długo czeka się na wypłatę?
ZUS przekonuje, że szybkość wypłaty świadczenia zależy od terminu złożenia wniosku. Jeśli dokument trafił do systemu w lipcu lub sierpniu, pieniądze powinny pojawić się na koncie najpóźniej do 30 września.
Wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie są realizowane w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.
Świadczenie wypłacane jest tylko na konto bankowe. Nie ma możliwości odbioru gotówki ani przekazu pocztowego. Dobra wiadomość: 300 plus jest zwolnione z podatku i nie podlega zajęciu komorniczemu.
300 plus. Co, jeśli przegapisz termin?
Po 30 listopada wniosek przepada. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy dziecko po tej dacie uzyska orzeczenie o niepełnosprawności - wówczas rodzic może złożyć dokumenty jeszcze po terminie.
Dlatego lepiej nie zwlekać. Nawet jeśli listopad wydaje się odległy, system elektroniczny w ostatnich dniach przyjmuje tysiące wniosków, a wtedy nietrudno o poślizg lub błąd techniczny.
Czym jest program "Dobry Start"?
"Dobry Start" to rządowe wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Każde dziecko uczące się w szkole może otrzymać jednorazowo 300 zł - niezależnie od dochodów rodziny. To pieniądze przeznaczone na wyprawkę szkolną oraz odzież i dodatki potrzebne uczniowi w nowym roku szkolnym.
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:
- na dzieci do ukończenia 20. roku życia,
- oraz do 24. roku życia, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Nie trzeba przedstawiać rachunków ani tłumaczyć, na co środki zostały wydane. To rodzic decyduje, jak najlepiej wykorzystać pieniądze.
O świadczenie mogą ubiegać się:
- rodzice dziecka,
- opiekunowie prawni lub faktyczni,
- osoby uczące się, które samodzielnie się utrzymują.
Jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wniosek może złożyć rodzic zastępczy, prowadzący rodzinny dom dziecka albo dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Uwaga: program nie obejmuje dzieci w przedszkolu. Nie dotyczy też studentów.