Kiedy nadchodzi październikowe święto, w klasach pojawiają się kwiaty i laurki. Dzieci recytują wierszyki, a pedagodzy na chwilę stają się bohaterami dnia. Za tymi prostymi gestami kryje się jednak coś więcej. Wielu z nas pamięta przecież nauczyciela, który zostawił ślad w naszym życiu - tego, który potrafił rozpalić ciekawość, albo który cierpliwie tłumaczył po raz dziesiąty, gdy wszyscy inni dawno się poddali.

Czy Kościół ma swój Dzień Nauczyciela? Czy istnieje taki moment, w którym wierni w szczególny sposób wyrażają wdzięczność tym, którzy nie tylko uczą pisać i liczyć, ale także pomagają kształtować serca i sumienia?

Jezus - pierwszy nauczyciel

W Ewangelii uczniowie wielokrotnie zwracają się do Jezusa: "Nauczycielu". I to nie bez powodu. Nie tłumaczył tabliczki mnożenia ani zasad gramatyki. Uczył, jak żyć w prawdzie, wolności i miłości.

Od samego początku Kościół dostrzegał wagę edukacji. Apostołowie przejęli misję swojego Mistrza i przekazywali dalej Jego naukę, a później tę rolę podejmowali biskupi, kapłani, zakonnicy i świeccy katecheci. Dzięki nim wiara i wartości były przekazywane kolejnym pokoleniom.

Każdy, kto uczy i wychowuje, bierze udział w misji rozpoczętej dwa tysiące lat temu. To nie jest zwykła praca. To udział w powołaniu, które prowadzi prosto od Chrystusa.

Kościelny "Dzień Nauczyciela"?

Choć Kościół nie ustanowił oficjalnego "Dnia Nauczyciela" w kalendarzu liturgicznym, istnieje wiele okazji, podczas których wspólnota modli się za wychowawców i katechetów. Należą do nich m.in. wspomnienie św. Jana de La Salle (7 kwietnia), patrona nauczycieli i wychowawców, św. Tomasza z Akwinu (28 stycznia), patrona katolickich szkół i uczelni, studentów, wykładowców akademickich, oraz św. Jana Bosko (31 stycznia), patrona wychowawców młodzieży i dzieci z trudnymi historiami. W wielu parafiach w tych dniach odprawiane są Msze św. w intencji wychowawców i ich podopiecznych.

Równie ważnym momentem wdzięczności jest początek roku szkolnego, wtedy kapłani wraz z rodzicami modlą się o światło Ducha Świętego dla uczniów i nauczycieli.

Coraz częściej również w Dniu Edukacji Narodowej odprawiane są specjalne nabożeństwa, w których wyraża się podziękowanie za trud wychowania.

Modlitwa za nauczycieli i wychowawców

W świecie pełnym szybkich gestów Kościół przypomina, że najcenniejszym podziękowaniem dla nauczyciela jest modlitwa. To dar, który nie przemija i który ma moc umacniać tych, którzy na co dzień prowadzą młodych.

Dlatego w tradycji Kościoła istnieją także specjalne modlitwy w intencji pedagogów i wychowawców. Jedna z nich brzmi:

"Ojcze niebieski! Któryś nie puścił samego człowieka na ten padół płaczu, aleś mu przydał niewidzialnie Anioła Stróża, a widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom; który Syna swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył, w co wierzyć i co czynić mamy, abyśmy byli zbawieni: okaż o Boże szczególne miłosierdzie nad nauczycielami, a mianowicie nad tymi, którzy mnie nauczają (tu wymień nazwisko nauczyciela, nauczycielki lub nauczycieli, za których się modlisz). Daj im (lub jemu) zdrowie dobre, długie życie i pozwól, aby nauki, które w sercach młodzieży zaszczepiają, przynosiły obfite owoce. Zapal nasze serca, abyśmy byli posłuszni naszym nauczycielom, i nie martwili ich złymi czynami, a mianowicie nieposłuszeństwem i lenistwem. Spraw dobry Boże, abyśmy razem po zgonie osiągnęli Królestwo Twoje, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen."

Każdy dzień dobry na wyrażenie wdzięczności

Kościół nie ma odrębnego święta nauczycieli, takiego jak państwowy Dzień Edukacji Narodowej. Istnieje jednak tradycja modlitwy i wyrażania wdzięczności wobec osób, które uczą i wychowują - zarówno w szkołach, jak i podczas katechezy. To dobry moment, by przypomnieć, że rola nauczyciela zawsze wykracza poza przekazywanie wiedzy niezależnie od tego, czy odbywa się to na lekcji matematyki, języka polskiego czy religii.

Choć więc formalnie w Kościele nie istnieje "Dzień Nauczyciela", to okazji do docenienia pracy pedagogów nie brakuje. Mogą to być zarówno wspólne inicjatywy parafialne, jak i zwykłe, codzienne gesty wdzięczności. Ostatecznie to nie kalendarz, lecz relacje i pamięć o znaczeniu ich pracy sprawiają, że nauczyciele czują się zauważeni i potrzebni.

Olechowski w "Gościu Wydarzeń": Na prawicy są bardzo silne nurty Dmowskiego, że miejsce Polski jest z Rosją Polsat News Polsat News