300 złotych dodatkowego świadczenia. ZUS już przyjmuje wnioski

W zeszłym roku z pieniędzy w ramach programu Dobry Start skorzystało około 4,4 mln dzieci w Polsce. Wypłaty trafiły do ich rodziców. W tym roku 300 plus może objąć podobną liczbę uczniów. Już można składać w tej sprawie wnioski do ZUS.

Dobry Start 2025. Kiedy składać wnioski?

Wnioski o pieniądze z programu Dobry Start 2025 można składać od 1 lipca. Nie obowiązuje tu kryterium dochodu, pieniądze dostaną wszyscy rodzice uczących się dzieci.

Dokumenty do ZUS można składać wyłącznie online, a czas na to jest do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a pieniądze przepadną.

ZUS zapewnia, że osoby, które złożą dokumenty w ramach programu Dobry Start 2025 jeszcze przed końcem wakacji, mogą spodziewać się wypłat do 30 września. Rozpatrzenie i realizacja wniosku trwa około dwóch miesięcy.

Dobry Start 2025. Kto może skorzystać z programu?

Program Dobry Start jest skierowany do uczących się dzieci w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiek wydłużony jest do 24 lat. Pieniądze trafiają jednak do ich rodziców lub opiekunów i to oni składają w tej sprawie wnioski do ZUS.

O 300 plus mogą się starać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Jeśli dziecko mieszka z jednym rodzicem, o pieniądze ubiega się tylko on, natomiast jeśli opieka jest naprzemienna, kwota jest dzielona między oboje rodziców po połowie.

Uczniowie sami mogą starać się o świadczenie, jeśli są pełnoletni i nie są na utrzymaniu rodziców. Dotyczy to również osób, które opuściły pieczę zastępczą.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o 300 plus można złożyć do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Jest na to kilka sposobów:

portal PUE ZUS lub aplikacja mobilna mZUS;

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

bankowość elektroniczna.

Przekazanie pieniędzy odbywa się bezgotówkowo, na wskazane konto bankowe. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu ani egzekucjom komorniczym, nie jest też wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Rodzice nie są również w żaden sposób rozliczani z tego, na co wydali pieniądze.

Źródło: gov.pl. zus.pl

