Polska "Nie skorzystamy". Część nauczycieli zrezygnuje z podręcznika do HiT. Mówią o alternatywach

W rozmowie z "Super Expressem" Przemysław Czarnek przekazał, że w okresie wakacyjnym wyjeżdża w prywatną podróż do znajomych "w Polsce i za granicą". Szef resortu edukacji i nauki zapewnił, że wybrał taką opcję, by nie płacić dodatkowo za hotele.

Na pytanie, czy rosnące ceny będą oznaczały rezygnację z jedzenia w restauracjach, Czarnek odpowiedział: "Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej".

"Super Express" podał, że w zeszłym roku Czarnek zarobił ok. 220 tys. złotych.

Czarnek reaguje na tytuł. "Złota rada manipulatorów"

"Super Express" swój artykuł zatytułował "Przemysław Czarnek edukuje Polaków: Jedzcie mniej, kupujcie taniej".

"'Jedzcie mniej, kupujcie taniej' to złota rada manipulantów z Super Expresu. Ja natomiast potwierdzam, że z uwagi na wojnę, putinflację i drożyznę, jak każdy rozsądny człowiek, kupuję mniej i taniej. Coś w tym złego?" - skomentował minister na Twitterze.

Ponad połowa Polaków musiała zmienić wakacyjne plany

Wyższe koszty utrzymania i niepewność sytuacji na rynku spowodowały zmiany w wakacyjnych planach 57 proc. Polaków objętych badaniem "Current Consumer Mood" przeprowadzonym przez firmę GfK. Autorzy opracowania podsumowującego jego wyniki zwrócili przy tym uwagę, że na wypoczynek w kraju zdecydowało się 15 proc. respondentów, a 21 proc. w ogóle zrezygnowało z jakiegokolwiek wyjazdu.

W podsumowaniu badania wskazano, że w Polsce stale i znacząco rosną ceny towarów i usług, zwłaszcza w szczególnie wrażliwych sektorach jakimi są: paliwa, żywność, energia elektryczna i gaz. To oznacza wzrost kosztów codziennego utrzymania - podkreślono. Jak dodano, rosną również koszty m.in. usług turystycznych. W ocenie ekspertów wszystko to przekłada się na decyzje o ograniczaniu wydatków między innymi przez spędzenie urlopu blisko domu lub w ogóle rezygnację z wyjazdu.

"Obserwujemy także obawy przed lataniem wynikające z wojny w Ukrainie oraz (związane - red.) z problemami z płynnością w zakresie obsługi ruchu lotniczego w Europie. Z pewnością będą to wakacje inne niż wszystkie i wiele sektorów bardzo mocno odczuje powszechnie wdrażaną strategię zaciskania pasa" - wskazała w komentarzu do wyników badania dyrektor działu Consumer Insight and Marketing Effectiveness w GfK Dominika Grusznic-Drobińska.