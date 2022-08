Prowadzący rozmowę Piotr Witwicki zwrócił uwagę, że w podręczniku traktującym o historii do 1979 roku figurują zdjęcia wygrywających wybory prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

W odpowiedzi prof. Wojciech Roszkowski, autor podręcznika "Historia i Teraźniejszość 1945-1979", podkreślił, że fotografie znajdują się w rozdziale "Demokracja, dialog i populizm".

- Ale czym mielibyśmy to zilustrować? Jakimi wyborami? W Australii? W PRL? - pytał Roszkowski.

- 15-latki pamiętają te wybory. To im się skojarzy z wyborami. To nie znaczy, że mają głosować na tych ludzi, bo może tych ludzi akurat nie polubią. To nie jest propaganda partyjna - podkreślił autor podręcznika do historii i teraźniejszości.

Zdjęcie Podręcznik do HiT wspomina o wyborach z 1991 roku i ilustruje to... zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego / INTERIA.PL

Podręcznik do HiT. Wojciech Roszkowski: Uznałem, że jest w tym pewna racja

Prof. Roszkowski tłumaczy, że w podręczniku pokazano po prostu ostatnie wybory, jakie odbyły się w naszym kraju.

- Ja zdjęć nie wybierałem, ale je zaakceptowałem. Pewien sens w tym, że to były ostatnie wybory, zauważyłem. Uznałem, że jest w tym pewna racja chronologiczna. W tym nie było żadnej intencji partyjnej - zaznaczył historyk.

