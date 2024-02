Budzące grozę zjawisko rodzi się na Babiej Górze. Na zboczach Zachodniego Kościółka powstało długie na kilkadziesiąt metrów pęknięcie w pokrywie śnieżnej. To zalążek lawiny, która prędzej czy później zejdzie w tym rejonie. Specjaliści zwracają uwagę, że choć w Beskidach mamy do czynienia z wiosenną aurą, to na tym masywie wciąż panują zimowe warunki.