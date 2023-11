Pogoda w Polsce w piątek znajdzie się pod wpływem przetaczającego się przez Europę orkanu Ciaran . To rozległy układ niskiego ciśnienia z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym.

Jeden z frontów tego niżu właśnie przechodzi nad Polską i przynosi załamanie pogody. Według najnowszej prognozy, w piątek będzie mocno wiać oraz padać.

Pogoda w Polsce. Orkan Ciaran przyniesie załamanie

W piątek nad całym krajem zachmurzenie będzie duże. Okresami pojawią się opady deszczu, przemieszczające się z zachodu na wschód. Prognozowana suma opadów na wschodnim Pomorzu, Kujawach, Warmii, zachodnim Mazowszu i na południu Polski wynosi od 10 mm do 15 mm, a w rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20 mm, na Podhalu do 30 mm na metr kwadratowy.

Na południu kraju lokalnie możliwe burze. W Sudetach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o osiem centymetrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym zachodzie, około 13 st. C w centrum, do 16 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie na Przedgórzu Sudeckim, od 7 st. C do 9 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, stopniowo słabnący, południowo-wschodni, od zachodu kraju stopniowo skręcający na zachodni. We wschodniej połowie kraju i w centrum gdzieniegdzie wiatr w porywach osiągnie prędkość do 75 km/h, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach do 110 km/h, a w Tatrach do 160 km/h.

Pogoda. Orkan Ciaran uderzy. W weekend spokojniej?

Według najnowszej prognozy pogody w nocy z piątku na sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, pojawią się opady deszczu. W północno-wschodniej i częściowo centralnej Polsce oraz na Opolszczyźnie prognozowana suma opadów wyniesie od 10 mm do 15 mm, a na wschodnim wybrzeżu do 20 mm.

Wysoko w Karpatach i Sudetach możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C do 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w całym kraju porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie porywy wiatru do 70 km/h.

Po deszczowym i wietrznym piątku w pogodzie przyjdzie chwila na spokój. W sobotę zachmurzenie będziemałe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo duże i zanikające słabe opady deszczu. Słupki rtęci pokażą od 8 st. C na północy, około 11 st. C w centrum, do 13 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami porywisty, z kierunków południowych.

W niedzielę znów będzie padać i wiać. Na południu i wschodzie kraju spadnie nawet do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Temperatura wahać się będzie od 9 stopni na zachodzie do 16 stopni miejscami na południu.

Orkan Ciaran uderzył w Europę. Powodzie i ofiary

W wyniku uderzenia orkanu Ciaran trzy osoby zginęły w wyniku powodzi w Toskanii w nocy z czwartku na piątek - podały władze regionu, które ogłosiły tam stan kryzysowy po przejściu rekordowych ulew. Bardzo poważna sytuacja panuje w Toskanii, gdzie rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prato i Florencji. Władze tego regionu apelują do mieszkańców, by weszli na wyższe piętra domów.

We Francji minister transportu Francji Clement Beaune zaapelował o ograniczanie przemieszczania się z powodu orkanu Ciaran, który szaleje nad północną i północno-zachodnią częścią kraju. Z powodu silnego wiatru zginął mężczyzna, który próbował zamknąć okiennice. To już druga ofiara śmiertelna we Francji. Władze wcześniej poinformowały o śmierci kierowcy ciężarówki, którego przygniotło drzewo. Bez prądu znajduje się około 1,2 mln gospodarstw .

