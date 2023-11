Pogoda. Orkan Ciaran pustoszy Europę. Są ofiary

We włoskiej Toskanii w nocy z czwartku na piątek zginęły trzy osoby w wyniku powodzi, którą przyniosły potężne ulewy spowodowane sztormem Ciaran. Ofiary śmiertelne to starsze osoby; dwie zginęły koło Prato, a jedna niedaleko Livorno.