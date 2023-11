Samoloty przyspieszyły do niespotykanych wartości. Łamią barierę dźwięku

Obecnie prąd ten jest szczególnie silny. Ma to związek z huraganem Ciaran, który nawiedził zachodnią Europę. Strumień powietrza nad Atlantykiem jest tak mocny, że loty z USA do Europy osiągają prędkość odpowiadającą prędkości dźwięku. Piloci zmieniają nieco rutynową trasę przelotu, by skorzystać z tych wyjątkowych warunków.