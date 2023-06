Chiny próbowały zablokować wystawę w Warszawie

Wysoki rangą chiński dyplomata wparował do warszawskiej galerii sztuki, by zablokować wystawę, która nie podoba się Chinom - wynika z informacji przekazanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. - To niedorzeczne mówić, że moje prace ranią chińskie uczucia. Ja też jestem Chińczykiem - mówi Interii sam artysta, Badiucao.

Zdjęcie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zorganizował wystawę prac Badiucao / CSW Zamek Ujazdowski/ Jakub Certowicz. / materiały prasowe