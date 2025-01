Utknął z dzieckiem w wysokich Tatrach. Wyczerpująca akcja ratowników

Tatry. Akcja TOPR. "Udało się uniknąć poważnych konsekwencji"

W ten sposób sprowadzono turystów do dolnej stacji wyciągu w Kotle Gąsienicowym. Następnie za pomocą sanek ciągniętych przez skuter przewieziono ich do Murowańca, a stamtąd - już samochodem - do szpitala w Zakopanem. Kolejne etapy transportu ratownicy zarejestrowali na nagraniu, które opublikowali we wtorek na Facebooku.