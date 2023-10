Kiedy wypada Wszystkich Świętych 2023

Dzień Wszystkich Świętych co roku przypada tego samego dnia - 1 listopada. W 2023 roku będzie to środa. Nie zawsze jednak to święto obchodzono w pierwszy dzień listopada. Dzieje się tak dopiero od 741 roku, za sprawą papieża Grzegorza III. Wcześniej dzień czczenia świętych i męczenników chrześcijanie obchodzili 13 maja. Było to dość mocno związane ze Świętami Wielkanocnymi.

Nowa data obchodów tego święta pokrywała się z dniami, w których zmarłych wspominali Anglosasi i Frankowie. Wcześniej Celtowie oraz Germanie organizowali jesienią misteria ku czci zmarłych zwane Samhain. Stąd jesienna data wydawała się papieżowi bardziej naturalna na tego typu święto dla mieszkańców Europy.

Czy Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy?

Dzień Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Było tak nawet za czasów PRL-u, w którym władze były niechętne świętom Kościoła. Dlatego w tamtych czasach unikano nazwy "Wszystkich Świętych", zastępując ją "Dniem Zmarłych" lub "Świętem zmarłych". Po roku 1989 wrócono do nazwy Wszystkich Świętych.

Dzień wolny wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Oznacza to, że w dniu Wszystkich Świętych nie tylko nie pójdziemy do pracy czy do szkoły. Nie zrobimy też zakupów. Otwarte będą tylko stacje benzynowe oraz sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel i jego rodzina. Ponieważ w święta dozwolony jest handel dewocjonaliami, z pewnością przed cmentarzami będziemy mogli zaopatrzyć się w znicze lub wiązanki.

Ponieważ Wszystkich Świętych to dzień ustawowo wolny od pracy, pracodawca nie ma prawa zmusić pracowników do wykonywania obowiązków. Są jednak zawody, gdzie praca w święta jest normalną rzeczą. Mowa tu o gastronomii czy hotelarstwie. W takich wypadkach pracodawca ma obowiązek "oddać" pracownikowi dzień wolny za pracę we Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych - co to za święto?

Kościół Katolicki w dzień Wszystkich Świętych czci tych zmarłych, którzy po śmierci znaleźli się w niebie. Kiedyś ograniczało się to do wspominania świętych i męczenników Kościoła. Z biegiem lat jednak chrześcijanie zaczęli je odnosić również do zmarłych ze swych rodzin. Dzień Wszystkich Świętych związany jest z dniem Zadusznym, przypadającym 2 listopada. Wtedy wierni wspominają również tych zmarłych, którzy nie dostali się do nieba, a odbywają pokutę w czyśćcu.

W Polsce w dzień Wszystkich Świętych odwiedzamy groby bliskich zmarłych, by ich wspominać. Zapalamy na ich nagrobkach znicze i kładziemy na nich kwiaty. Tego dnia w kościołach i na cmentarzach księża odprawiają msze w intencji świętych zmarłych. Od kilku lat przyjął się u nas zwyczaj kwestowania w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzach. Robią to często osoby znane i lubiane. Pieniądze ze zbiórek przeznaczane są na odnawianie nekropolii lub starych, zabytkowych nagrobków.