Noc z niedzieli na poniedziałek była mroźna w większości Polski. Najzimniejsza okazała się w Zakopanem gdzie było -6,1 st. C, a najwyższe temperatury panowały na Wybrzeżu: w Kołobrzegu było 1,6 st. C. Wyżowa pogoda zapewni więcej chłodu również w ciągu dnia - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Caroline i Dilan niosą uspokojenie

Termometry pokażą od zera stopni na wschodzie, przez około 2 stopnie w Centrum do 4 st. C na zachodzie. Najzimniej będzie na terenach podgórskich Karpat , gdzie w poniedziałek trzeba się liczyć z mrozem na poziomie około -2 stopni Celsjusza.

Pogoda do poprawy, ale nie wszędzie

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, gęste mgły, ograniczające widzialność do 100. Miejscami mogą być marznące, więc może być ślisko. Najbliższa noc będzie mroźna: od -4 do zera stopni, a na terenach podgórskich od -8 do -5 st. C. Lokalnie w dolinach karpackich mróz może wynieść nawet -10 stopni Celsjusza.