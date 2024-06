Cała Polska w alertach. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują z kolei w zachodniej części kraju. Obejmują one województwa: zachodnio-pomorskie , lubuskie , dolnośląskie , opolskie , śląskie , łódzkie , wielkopolskie oraz częściowo mazowieckie i warmińsko-mazurskie .

Pogoda: Burze, ulewy i porywisty wiatr. Alerty także przed upałami

Burze prognozowane są od godziny 14:00. "Miejscami burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 120 km/h; lokalnie grad" - czytamy we wpisie opublikowanym w niedzielę rano przez IMGW na portalu X.