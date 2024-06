W sobotnie popołudnie, lokalne, poznańskie media podały, że sześciu strażaków zasłabło podczas ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 2. w Poznaniu . Jak dowiedziała się Interia, dwóch z nich trafiło do szpitala , a pozostałą czwórkę, po wstępnym przebadaniu oddelegowano do lekarza pierwszego kontaktu.

- Podczas ćwiczeń z ratownictwa gaśniczego na terenie jednostki, przy ulicy Grunwaldzkiej, sześciu strażaków zgłosiło gorsze samopoczucie. W związku z tym na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które udzieliło im pomocy. Dwóch z nich zabrała karetka do szpitala, a pozostali zostali skierowani do domów - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik PSP w Poznaniu Marcin Tecław.

- Ci którzy trafili do szpitala, po przebadaniu również zostali wypuszczeniu do domów - dodał. Przekazał również, że ze wstępnych informacji medycznych wynika, iż u strażaków doszło do przemęczenia oraz odwodnienia organizmu , prawdopodobnie z powodu upału.

Fala upałów przechodzi nad Polską

Upały mogą być dla człowieka niebezpieczne. Wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania organizmu lub nawet do udaru cieplnego. Gorąco powoduje też u człowieka intensywne pocenie się, co prowadzi do utraty wody i elektrolitów z organizmu.