W czwartek w całym kraju temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 stopnie Celsjusza na południu i zachodzie, do 26 stopni Celsjusza na wschodzie.

Podobnie będzie w piątek 3 maja. Temperatury mogą sięgnąć do 26 stopni Celsjusza. Po południu prognozowane są także lokalne burze i grad.

Pogoda. Zagrożenie pożarowe w lasach

Na jednym z opublikowanych modeli przeważają kolory bordowy i czerwony, a także pomarańczowy - co odpowiada kolejno trzem najwyższym stopniom zagrożenia - ekstremalnemu, bardzo wysokiemu i wysokiemu.

Zagrożenie pożarowe. Alerty IMGW dla Polski

Nieco mniej alarmistycznie wygląda mapa ilustrująca zagrożenie pożarowe w lesie w piątek w godzinach od 14 do 16. W centralnej części kraju dominuje poziom "bardzo wysoki", a na południu i północy "wysoki".

W przypadku pojawienia się ognia, kluczowe znaczenie dla rozprzestrzeniania się płomieni może mieć także siła wiatru, dlatego warto zachować ostrożność. W wiatr będzie zwykle umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h.