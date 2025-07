Wracają gwałtowne burze. Wskazano najbardziej zagrożone miejsca

Tydzień nie zacznie się najlepiej. W poniedziałek w całym kraju musimy się spodziewać niebezpiecznych burz z ulewnym deszczem i gradem o średnicy około 3 centymetrów. Miejscami na południowym wschodzie przyniosą one wichury do 100 km/h. W tym samym rejonie kraju zapanuje też największy upał, do 33 stopni Celsjusza. Na wschodzie i zachodzie obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Swoje ostrzeżenie wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.