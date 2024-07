Burze nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 2 tys. razy

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformował, że w Zalesiu koło Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) prowadzone są poszukiwania kajakarza , który w środę pod wieczór wpadł do jeziora po gwałtownym załamaniu się pogody.

W poszukiwaniach na Jeziorze Chełmżyńskim biorą udział trzy zastępy strażaków, a w drodze na miejsce zdarzenia jest grupa ratownictwa wodno-nurkowa oraz grupa sonarowa. Do godziny 16 strażacy przyjęli około 200 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi, jak wezwania do usuwania połamanych drzew i konarów oraz wypompowywania wody.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do komend straży w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, bydgoskim, toruńskim i grudziądzkim.

Załamanie pogody nad morzem. Burza przewróciła rowery wodne

Do niebezpiecznych incydentów doszło także w województwie pomorskim. W Tuchomiu, jak donosi RMF FM, z powodu burzy wywróciły się rowery wodne , którymi pływało dziewięć osób. Wszyscy wpadli do wody, jedna osoba jest poszukiwana .

Z kolei w Gdyni, na Zatoce Gdańskiej przed wejściem do portu, ratownicy pomogli wydostać się na brzeg ośmiu osobom - dzieciom i trenerowi. Rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) Rafał Goeck przekazał, że pięć optymistów i RIB (łódź pontonową ze sztywnym dnem), które pływały na Zatoce Gdańskiej, ze względu na silny wiatr były spychane w stronę Gdyni Oksywia i nie mogły poradzić sobie z dopłynięciem do brzegu. Na miejsce wyruszyła łódź z ratownikami. Dzieci zostały przekazane rodzicom.

W Głodowie w powiecie kościerskim strażak ochotnik z OSP Głodowo, w trakcie usuwania wiatrołomu, został rażony piorunem . Przytomnego mężczyznę przetransportowano do szpitala.

Pogoda: Potężne burze mieszają w Polsce. Ewakuowano obozy harcerskie

Z powodu niebezpiecznych burz, jakie przetaczają się nad częścią kraju, ewakuowanych zostało kilka obozów harcerskich . Z nad jeziora Gałęzów w powiecie słupskim do szkoły w Niepoględziu ewakuowano 133 osoby - przekazał "Dziennik Bałtycki", powołując się na informacje uzyskane od strażaków.

"SKKP w Wejherowie otrzymało informacje o ewakuacji obozu harcerskiego ZHP Rumia z miejscowości Potęgowo, gmina Linia, 176 osób do szkoły w miejscowości Strzepcz przy pomocy autobusu w porozumieniu z UG Linia" - podano.

Ewakuowano także obóz harcerski z nad jeziora Kalebie, w powiecie starogardzkim. 69 osób trafiło do szkoły w Osieku. Z kolei obozy harcerskie z miejscowości Peplin, Czernica, Brusy, pow. chojnicki, ewakuowały się do świetlic i szkół. Mowa o 424 osobach. "Dziennik Bałtycki" informował, że ewakuowano także obóz harcerski w Golubiu, pow. kartuski. 89 osób trafiło do szkoły.