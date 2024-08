Niespokojna pogoda nie opuści nas zbyt szybko. Wszystko z powodu wpływu zatoki niżowej, związanej z niżem znad Morza Norweskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w nocy z wtorku na środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie synoptycy przewidują opady deszczu i lokalne burze, które w drugiej połowie nocy będą stopniowo zanikać. Nad ranem na zachodzie również mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Punktowo możliwy również grad. Reklama

"Prognozowana suma opadów do 15 mm na zachodzie, do 20 mm na wschodzie i do 30 mm lokalnie na południowym zachodzie" - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda. Gdzie jest burza? Najwyższe alerty IMGW

O sile żywiołu i niezbyt dobrej pogodzie mogą świadczyć najnowsze alerty IMGW. W województwie wielkopolskim w okolicach Baryczy obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego.

"W wyniku spływu wód opadowych w zlewni górnej Baryczy prognozowane są wzrosty stanów wody, w Odolanowie na Kurochu w strefie wody wysokiej powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego, w Odolanowie na Baryczy powyżej stanu alarmowego" - podaje Instytut w komunikacie.

Z kolei pierwszy stopień ostrzeżenia hydrologicznego obowiązuje w niektórych powiatach w województwach mazowieckim i podlaskim. Będzie on obowiązywał do środy do godziny 20:00.

Podobnie jak w okolicach Jeziora Solińskiego na Podkarpaciu oraz na Podhalu, gdzie ze względu na burze "mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia". Reklama

Pogoda. Temperatura zacznie spadać

We wtorek po południu nad południowo-zachodnią Polską zaczął rozbudowywać się klin wyżu znad Atlantyku. I to właśnie on będzie odpowiadał za pogodę w najbliższych dniach.

Za frontem będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie, stopniowo wypierając zalegające przed nim powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dlatego w nocy ze wtorku na środę temperatura minimalna wyniesie nawet 12 st. C na Pomorzu, a maksymalna 19 st. C.

Synoptycy podają, że nocą wiatr w większej części kraju będzie słaby, jedynie tam, gdzie się pojawią burze możliwe są porywy do 70 km/h.

Pogoda w Polsce. Burze, upał i nawalnice

Z kolei w środę w kraju synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże.

Z zachodu na wschód będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze, które po południu od zachodu kraju będą zanikać. Lokalnie może pojawić się grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz wyniesie od 20 mm do 30 mm, lokalnie na wschodzie i południowym wschodzie od 40 mm do 50 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C., 23 st. C. na północnym zachodzie i zachodzie, około 26 st. C. w centrum, do 31 st. C. na południowym wschodzie. Reklama

Wiatr będzie słaby i umiarkowany pojawi się na zachodzie. Na wybrzeżu okresami będzie dość silny w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, od zachodu kraju skręcający na zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h, punktowo na południowym wschodzie do 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

