Rodzice wezwali karetkę, która zabrała dziecko do szpitala. Jego życia nie udało się uratować.

Tragedia w Zgorzelcu. Dziecko zmarło mimo reanimacji

- Doszło do niewyobrażalnej tragedii. Około godz. 16.30 zespół pogotowia ratunkowego przywiózł do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego siedmiotygodniową dziewczynkę z objawami pogryzienia przez psa - powiedział w rozmowie z muzyczneradio.pl Marcin Wolski, dyrektor do spraw lecznictwa szpitala w Zgorzelcu.