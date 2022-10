Do planu budżetu Kancelarii Prezydenta na 2023 rok dotarli dziennikarze "Faktu".

Drożyzna a Kancelaria Prezydenta. Budżet na 2023 rok rośnie

Dziennik przypomina w tym kontekście słowa prezydenta Andrzeja Dudy z lipca tego roku. - Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami . Nikt się nie spodziewał, że to do nas przyjdzie. Nie wywołaliśmy wojny w Ukrainie, nie wywołaliśmy pandemii. Ceny rosną i nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać - mówił polityk w związku z rosnącą inflacją i widniejącym na horyzoncie kryzysem energetycznym.

Jak ustalili dziennikarze, "zaciskania zębów" w 2023 roku nie będzie w Kancelarii Prezydenta. Z planu budżetowego wynika, że wydatki Pałacu wzrosną o około 20 procent rok do roku i wyniosą ponad 250 milionów złotych. To 39 milionów więcej, niż w 2022 roku.

Skąd wzrost wydatków w Kancelarii Prezydenta? Jak czytamy, powodów jest kilka. Na pierwszym planie są podwyżki wynagrodzeń dla urzędników, które w życie wejdą od stycznia 2023 roku. Pensje pracowników mają wzrosnąć o 7,8 proc. - jak w całej sferze budżetowej. Oznacza to dodatkowe wydatki rzędu trzech milionów złotych, a w kontekście całości - 50 milionów złotych na wynagrodzenia urzędników.

Dziennik zaznacza przy tym, że przez ostatnie lata rośnie liczba pracowników Kancelarii Prezydenta. O ile w 2015 roku obsada "Pałacu" wynosiła 379 osób, tak w 2022 roku było to 427 urzędników.

Budżet 2023. Kancelaria Prezydenta wyda więcej na wynagrodzenia

Tak jak wszędzie wzrośnie też kwestia opłat za prąd i ogrzewanie. W 2023 roku będzie to o 6,5 miliona złotych więcej niż w 2022 roku.

Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, wszystko z powodu "wzrostu cen oraz kosztów nowej umowy na dostawę energii elektrycznej".

Kancelaria prezydenta a budżet 2023. Miliony na remonty, tysiące na ordery

Dodatkowo o 3,7 miliona złotych więcej w 2023 roku mielibyśmy zapłacić za remonty i prace inwestycyjne w budynkach zarządzanych przez Kancelarię Prezydenta. Renowacji mają zostać poddane między innymi cztery zabytkowe lwy. Wstępny koszt to około 2,7 miliona.

Wzrośnie też koszt prezydenckich orderów. Jak informuje dziennik, na ten cel przeznaczone zostanie o 540 tys. złotych więcej niż w 2022 roku. W tłumaczeniu Kancelarii Prezydenta można przeczytać, że powodem wzrostu wydatków jest wprowadzenie nowego odznaczenia państwowego - Krzyża św. Floriana, a także ustanowienie nowej Gwiazdy dla Żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych. Łączny koszt wszystkich orderów to blisko siedem milionów złotych.

- Niektórych wydatków Kancelarii Prezydenta Polacy nie dostrzegają, a trudno z nich zrezygnować. Mam na myśli właśnie spore sumy związane z odznaczeniami - zaznacza prof. Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego.