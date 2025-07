- Trochę nie rozumiem tych zarzutów i tego artykułu. Mój brat ma 58 lat, jest dla mnie wzorem służby publicznej, wzorem żołnierza , osoby oddanej ojczyźnie - skomentował w piątek w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister sprawiedliwości Adam Bodnar, odnosząc się do czwartkowego artykułu Onetu. Ujawniono w nim, że brat ministra sprawiedliwości mógł dostać nominację generalską z uwagi na swoje powiązanie z szefem resortu.

Do zarzutów o nepotyzm w armii postanowiło odnieść się również Ministerstwo Obrony Narodowej.

" Nieprawdziwe, nieuprawnione i krzywdzące są spekulacje, że powodem wyznaczeń na nowe stanowiska wojskowe są m. in. względy rodzinne. Decyzje o wyznaczeniach są w kompetencjach Ministra Obrony Narodowej oraz wyższych przełożonych" - napisało MON w opublikowanym w piątek oświadczeniu.

Rzecznik prasowy ministerstwa Janusz Sejmej odniósł się również do informacji o tym, że płk Piotr Bieniek w 2016 r. razem z dwoma kolegami z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej pobił policjantki i funkcjonariusza Straży Miejskiej, którzy interweniowali w jednym z giżyckich lokali w związku z awanturą wszczętą przez żołnierzy.

Według Sejmeja "po opisywanym zdarzeniu koło Giżycka, oficer cały czas służył w Wojsku Polskim". "Po rezerwie kadrowej otrzymał skierowanie do Dowództwa WOT, potem do Dowództwa Operacyjnego RSZ. Ostatnie 5 lat to służba na stanowisku szefa Zarządu Rozpoznania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie".