- Wiem, że Izabela Leszczyna musiała złożyć plan , jak ona widzi te dwa kolejne lata do końca kadencji. Czy jest jakiś pomysł na to, aby inaczej opowiedzieć (o pracach resortu - red.) społeczeństwu: bardziej skutecznie , może czasem bardziej na ostro z częścią postulatów - tłumaczył Marcin Fijołek.

Marcin Fijołek zgodził się, że czymś "absolutnie zadziwiającym" jest, jak mocno Bodnar "uaktywnił się w ostatnich tygodniach" . - Wniosek o uchylenie immunitetu dla Małgorzaty Manowskiej (I prezes Sądu Najwyższego - red.), choć można było go złożyć miesiąc temu, pół toku temu... Tam nic nowego nie wyszło takiego, co wymagałoby reakcji - spostrzegł w "Politycznym WF-ie".

Co więcej, szef resortu sprawiedliwości chce też zdjęcia immunitetu z Grzegorza Brauna, a nawet zapowiada akt oskarżenia wobec tego europosła. Ma się on pojawić do końca lipca. - Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo Bodnar nigdy, ale to nigdy nie chciał powiedzieć o żadnych terminach. Mówił, iż to sprawa prokuratury, śledczy prowadzą sprawę... Teraz już tak nie jest - zauważył Marcin Fijołek.