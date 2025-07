Wrze po awansach w wojsku. Na liście znajome nazwiska

- Trudno mi mówić, czy akurat wrze w wojsku, bo nie znam tych reakcji od środka (…), ale to nominacje chyba nie są kontrowersyjne. Osobiście znam pułkownika Bieńka, pojawiał się w akademii na kursie dla generałów. To kompetentny już teraz generał i to jest dobra decyzja . Pozostałych osób nie znam, natomiast personalne decyzje (w wojsku - red.) chcielibyśmy poznać po owocach - powiedział były szef BBN.

- Minister nie miał czasu, aby przyjechać na uroczystość wyznaczenia dowódców innych brygad, ani nawet dywizji. Zawsze miał ważniejsze sprawy. Wybory, Sejm, partia. Teraz nagle jedzie do Krakowa, w dodatku z całym dworem. To jest kpina - krytykował oficer wojsk lądowych w stopniu generała, pragnący zachować anonimowość.

Według Onetu do ostatnich dwóch nominacji doszło na specjalną prośbę Władysława Kosiniaka-Kamysza . Jednocześnie medium - w dalszej części tekstu - informuje, że od połowy zeszłego roku młody prawnik - Mateusz Zawistowski - jest prezesem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (jedynym akcjonariuszem jest Polska Grupa Zbrojeniowa - red.). Prywatnie to zięć prezydenta Andrzeja Dudy .

- To niezwykle doświadczony żołnierz. Weteran misji. Dowodził na różnych poziomach. Uczył się dowodzenia na różnych stanowiskach. Ostatnie 5 lat to służba w Korpusie w Szczecinie. Panie pułkowniku, dowodzenie 6. Brygadą Powietrznodesantową to wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność. To odpowiedzialność wobec naszych przodków, ale również odpowiedzialność za jednych z najlepszych żołnierzy - mówił lider PSL.