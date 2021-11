Będzie obniżka cen paliw. Premier przedstawił szczegóły

- Polski rząd działa z myślą o polskich obywatelach i aby zbuforować wzrost inflacji, prezentujemy dzisiaj pierwszą serię działań, które mają zamortyzować stopy inflacji - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Tłumaczył również, że inflacja jako konsekwencja pandemii jest wzmagana przez działania niezależne od rządu. Wymienił tu: manipulacje cenowe Gazpromu i Rosji. - Cena gazu urosła względem zeszłego roku kilkukrotnie - podkreślił premier.

Ceny paliw pójdą w dół? Akcyza będzie niższa

Jakie działania w odpowiedzi na wysoką inflację podejmie rząd? Po pierwsze zatrzymać drożyznę na stacjach benzynowych. - Od 20 grudnia, na pięć miesięcy, wdrażamy obniżkę cen paliw, wysokość akcyzy zostanie obniżona do najniższego dopuszczalnego poziomu norm Unii Europejskiej - poinformował premier Mateusz Morawiecki.



Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.



Po drugie: rząd zapowiedział obniżenie VAT-u na gaz ziemny. Będzie obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na trzy miesiące - od stycznia do marca 2022 r.

Reklama

Po trzecie obniżony zostanie VAT na energię elektryczną. - Obniżmy stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podatkowych. Będzie obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.). Obniżka ma obowiązywać przez trzy miesiące od stycznia do marca 2022.

Premier wyjaśnił, że wzrost cen za energię elektryczną spowodowany jest m.in. wzrostem cen surowców. - Aby załagodzić skutki wyższych rachunków za prąd wprowadzamy dopłaty w formie dodatku - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.



Inflacja, wysokie ceny paliw. Rząd reaguje tarczą antyinflacyjną

Ostatnie miesiące przyniosły gwałtowny wzrost cen ropy na globalnych rynkach.

"Pomimo tego, że wszyscy w Europie kupują baryłkę ropy za podobną cenę, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej. Dalszy niekontrolowany wzrost cen mógłby jednak negatywnie wpłynąć na budżet gospodarstw domowych i polskich firm" - podaje Centrum Informacyjne Rządu.

Ceny paliw będą niższe. Zobacz szczegóły rządowej propozycji