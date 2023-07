Baza militarna na terenie CPK. Wiceminister ujawnia plany

- Jeżeli - nie daj Boże - rządzić będzie opozycja, to jest takie niebezpieczeństwo, że CPK nie powstanie albo powstanie dużo później , w dużo gorszych warunkach i dużo gorszej konfiguracji - podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z serwisem i.pl.

Marcin Horała: Na terenie CPK planowana jest baza wojskowa

- To też znaczące zwiększenie zdolności do szybkiej absorpcji różnego rodzaju zapatrzenia, ale również jednostek wojskowych przerzucanych do Polski - ocenił Horała.