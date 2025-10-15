Bartosz Rydliński publicystą Interii

Polityczne szachy bez tajemnic. Bartosz Rydliński wyjaśni w Interii, jak społeczne nastroje i globalne trendy wpływają na postrzeganie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Które nurty w polityce zyskują dzisiaj przewagę? I czy ta sytuacja może się wkrótce zmienić? Dr Rydliński w drugą rocznicę zwycięstwa Koalicji 15 października zastanawia się nad jej przyszłością. Czy powtórzy sukces z 2023 roku?