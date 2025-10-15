Bartosz Rydliński publicystą Interii
Polityczne szachy bez tajemnic. Bartosz Rydliński wyjaśni w Interii, jak społeczne nastroje i globalne trendy wpływają na postrzeganie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Które nurty w polityce zyskują dzisiaj przewagę? I czy ta sytuacja może się wkrótce zmienić? Dr Rydliński w drugą rocznicę zwycięstwa Koalicji 15 października zastanawia się nad jej przyszłością. Czy powtórzy sukces z 2023 roku?
Interia wzmacnia sektor z materiałami o tematyce politycznej i społeczno-ekonomicznej. Do grona jej autorów i komentatorów dołączył Bartosz Rydliński.
Politolog w premierowym materiale podsumowuje dwuletnie rządy Koalicji 15 Października i wskazuje nazwisko osoby, która jego zdaniem mogłaby skutecznie zastąpić Donalda Tuska.
Bartosz Rydliński jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, zasiada w Radzie Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europe", przynależy do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stypendysta Carnegie Endowment for International Peace, visiting researcher na Uniwersytecie Georgetown w 2014 i 2022 roku.
Plejada topowych autorów w Interii
Interia współpracuje z topowymi autorami w Polsce. Portal prezentuje artykuły m.in. Antoniego Dudka, Pauliny Wilk, Ziemowita Szczerka, Filipa Springera i Andrzeja Kohuta.
Jego redakcję tworzą czołowi dziennikarze polityczni w kraju, w tym Piotr Witwicki, Kamila Baranowska, Łukasz Szpyrka, Karolina Olejak, Marcin Fijołek, Marta Kurzyńska i Łukasz Rogojsz.
Interia posiada drugi najpopularniejszy serwis w kategorii "Informacje i publicystyka" w Polsce. Według badań Mediapanelu relacje, analizy i komentarze Interia Wydarzenia czytało i oglądało we wrześniu 6,8 mln internautów (RU).