Grupa Polsat-Interia zdominowała internet wśród polskich wydawców. Według badania Mediapanel wydawca portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl jako jedyny na rynku przekroczył we wrześniu barierę 20 mln RU i osiągnął zasięg na poziomie 20,6 mln RU.

Grupa Polsat-Interia zwiększyła w ciągu ostatniego miesiąca przewagę nad Grupą RAS Polska i Grupą Wirtualna Polska - odpowiednio do 0,7 mln RU i 1,3 mln RU.

Grupa Polsat-Interia ponownie na prowadzeniu

Grupa Polsat-Interia osiąga najlepsze wyniki w topowych kategoriach tematycznych. Interia Geekweek z zasięgiem 3,7 mln RU awansowała we wrześniu na pozycję lidera w "Nauce i technologii". Wyprzedziła m.in. WP Tech (3,4 mln RU), Telepolis (2,9 mln RU) i Komputer Świat (2,9 mln RU).

Pomponik.pl nieprzerwanie od początku roku wygrywa w kategorii "Plotki, życie gwiazd". We wrześniu 5,5 mln internautów czytało i oglądało materiały serwisu prosto z czerwonego dywanu.

Interia Motoryzacja (3,8 mln RU) po raz czwarty z rzędu zwyciężyła wśród fanów samochodów i mechanicznych jednośladów, a Interia Muzyka (2,1 mln RU) awansowała na pozycję lidera kategorii "Muzyka i serwisy audio". Zielona Interia (2,7 mln RU) to z kolei najpopularniejszy serwis o ekologii w Polsce.

Interia Wydarzenia jest drugim najczęściej odwiedzanym serwisem w kategorii "Informacje i publicystyka" w kraju. 6,8 mln internautów (RU) śledziło razem z nim reakcje Polski oraz NATO na ofensywne działania Rosji.

Grupa Polsat-Interia to numer jeden wśród wydawców serwisów pogodowych. 8,2 mln internautów planowało razem z prognozami Interia Pogoda oraz Twoja Pogoda wakacje last minute oraz ostatnie tygodnie lata.

*Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

**W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

