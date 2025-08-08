Grupa Polsat-Interia zwycięża w Internecie, w tym posiada największą domenę - Interia.pl - wśród wydawców, m.in. dzięki bogatej ofercie serwisów tematycznych. Angażują one miliony internautów o różnorodnych zainteresowaniach.

Zobacz również: Polska Interia Teraz największą domeną wśród wydawców w Polsce

Interia liderem internetu. Miliony użytkowników odwiedziło serwisy tematyczne

Interia Motoryzacja drugi miesiąc z rzędu wygrywa w swojej kategorii. 4 mln użytkowników czytało i oglądało w lipcu jej unikalne relacje z pokazów i wystaw, testy samochodów i wywiady z ekspertami. Interia Motoryzacja wyprzedziła m.in. Dziennik Auto (3,6 mln RU), Auto-Świat.pl (3,4 mln RU) oraz Autokult.pl (2,3 mln RU).

Grupa Polsat-Interia wygrywa w rozrywce i show-biznesie. Pomponik.pl od początku roku konsekwentnie co miesiąc osiąga najlepszy wynik w kategorii "Plotki, życie gwiazd". Dzięki zaufaniu 5,1 mln internautów (RU) wyprzedził w lipcu m.in. serwisy Onet.Plejada (5 mln RU) Pudelek.pl (4,8 mln RU) i Plotek.pl (3,9 mln RU).

Interia Muzyka zakończyła lipiec jako lider kategorii "Muzyka i serwisy audio". 2,2 mln użytkowników (RU) śledziło jej relacje m.in. z największych wydarzeń w Polsce, w tym Jarocin Festiwal, Open'er Festival oraz koncertów światowych gwiazd (Jennifer Lopez, Imagine Dragons i Judas Priest).

Grupa Polsat-Interia. Najpopularniejsze serwisy tematyczne w Polsce

Zielona Interia (2,6 mln RU) oraz Deccoria.pl (2,7 mln RU) od początku roku prowadzą w swoich segmentach tematycznych. Pierwszy z serwisów to nr 1 wśród internautów poszukujących rzetelnej wiedzy o ekologii, zmianie klimatu i przyrodzie. Deccoria.pl to z kolei niekwestionowany lider w kategorii "Wyposażenie wnętrz i ogród".

Interia Pogoda to najpopularniejszy polski serwis pogodowy, którego prognozy w szczycie sezonu przyciągnęły rekordową liczbę internautów - 7,5 mln RU. Grupa Polsat-Interia to także lider w kategorii "Nauka i Technologia". Jej serwisy, w tym m.in. Zielona Interia, Interia Geekweek iAntyweb.plłącznie osiągnęły zasięg na poziomie 5,8 mln RU.

"Polityczny WF": Absurdalne dotacje z KPO. Szykuje się pożar w rządzie? interia INTERIA.PL