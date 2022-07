"Hejt może spotkać każdego, jak sobie z nim radzić i jak reagować? Na te tematy porozmawiamy podczas Campus Polska z Barbarą Kurdej-Szatan - aktorką, prezenterką i wokalistką. Telewidzowie kochają jej talent, ale też wiarygodność i naturalność" - czytamy w mediach społecznościowych organizatorów.

Pod wpisem pojawiło się jednak wiele krytycznych komentarzy. Internauci wskazują, że na aktorce ciążą zarzuty o zniesławienie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała w czerwcu do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Barbara Kurdej-Szatan o Straży Granicznej: Mordercy

Na początku listopada ubiegłego roku Kurdej-Szatan zamieściła w mediach społecznościowych film, na którym widzieliśmy sceny z granicy polsko-białoruskiej. Na filmie mogliśmy zobaczyć urywki, na których funkcjonariusze Straży Granicznej szarpali się z kobietami chcącymi prawdopodobnie przedostać się do Polski.

- Co tam się dzieje! To jest ku*wa Straż Graniczna? Straż? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez NICZEGO! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę! Mordercy! - mówiła w komentarzu do nagrania aktorka.

Campus Polska Przyszłości - druga edycja

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie, które pierwszy raz odbyło się w ubiegłym roku z inicjatywy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zamysłem wydarzenia jest rozmowa o obecnej sytuacji w kraju i pomysłach na przyszłość. Campus Polska ma na celu zaktywizowanie szczególnie młodych ludzi do uczestniczenia w debacie na temat wyzwań stojących przed naszym krajem. Druga edycja spotkania potrwa od 26 sierpnia do 1 września.