Obecnie najpopularniejszy pakiet badań pracowniczych obejmuje podstawową diagnostykę. Lekarz wykonuje badania osłuchowe, mierzy ciśnienie krwi, zleca również podstawowe badania krwi. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy może zlecić badania okulistyczne lub spirometrię. Zmiany w medycynie pracy mają wspomóc zdrowie pracowników i pomóc we wcześniejszej diagnostyce nowotworowej.

Będą dodatkowe badania w ramach medycyny pracy

Projekt zmian w ramach medycyny pracy obejmuje dodatkowe badania. Lekarz wykona lipidogram (ustali poziom lipidów we krwi), glikemię (ustali poziom cukru we krwi) oraz określi wskaźnik BMI. Ma to pomóc w wykrywaniu powszechnych wśród Polaków chorób krążenia oraz cukrzycy. Te badania będą obowiązkowe.