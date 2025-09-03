Pierwsze sygnały o awarii ChatGTP pojawiły się w serwisie Downdetector w środę przed godz. 8. Po godz. 9 liczba zgłoszeń rosła, a w szczytowym momencie osiągnęła ponad 1000 zgłoszonych awarii.

Awaria ChatGTP. Chatbot nie odpowiada na zadawane pytania

Zgłoszenia spływają z całego kraju, w tym z Warszawy, Poznania, Krakowa czy Łodzi. Mają dotyczyć zarówno aplikacji mobilnej, jak i wersji przeglądarkowej.

Polacy na awarię wskazywali także w mediach społecznościowych. Podawano, że ChatGTP nie odpowiada na zadawane pytania, a także nie wyświetla poprzednich konwersacji.

Część użytkowników pisała, że w niektórych przypadkach chatbot działał poprawnie. "Trzeba odinstalować aplikację i wgrać od nowa. Widoczny upgrade" - pisał jeden z użytkowników.

Problemy z ChatGTP. Awaria nie tylko w Polsce

Problemy z chatbotem odnotowano w środę także m.in. w USA, o czym informowali internauci m.in. w serwisie X (dawniej Twitter).

Coraz mniej zgłoszeń wpływało po godz. 12.

ChatGPT to chatbot oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany przez firmę OpenIA. Według badania Mediapanel w lipcu 2025 roku z ChataGPT skorzystało 8,92 mln polskich internautów, a każdy z nich spędził ponad 2 godziny na konwersacji ze sztuczną inteligencją.

