Awaria ChatGTP. Tysiące użytkowników z problemami

Aneta Wasilewska

Oprac.: Aneta Wasilewska

Trwa awaria ChatGTP, pojawiają się problemy z generowaniem odpowiedzi na pytania użytkowników oprogramowania OpenAI. Problemy z serwisem raportują internauci, w szczytowym momencie pojawiło się ponad 1000 zgłoszeń.

Awaria ChatGTP w Polsce
Awaria ChatGTP w PolsceTomasz Jastrzębowski/REPORTEREast News

Pierwsze sygnały o awarii ChatGTP pojawiły się w serwisie Downdetector w środę przed godz. 8. Po godz. 9 liczba zgłoszeń rosła, a w szczytowym momencie osiągnęła ponad 1000 zgłoszonych awarii.

Awaria ChatGTP. Chatbot nie odpowiada na zadawane pytania

Zgłoszenia spływają z całego kraju, w tym z Warszawy, Poznania, Krakowa czy Łodzi. Mają dotyczyć zarówno aplikacji mobilnej, jak i wersji przeglądarkowej.

Polacy na awarię wskazywali także w mediach społecznościowych. Podawano, że ChatGTP nie odpowiada na zadawane pytania, a także nie wyświetla poprzednich konwersacji.

Zobacz również:

AI nie poradziła sobie z maturą z polskiego na poziomie podstawowym
Matura

ChatGPT napisał maturę z polskiego. Polonistka: Błąd kardynalny. Wypracowanie niezaliczone

Michał Michalak
Magdalena Raducha
Michał Michalak, Magdalena Raducha

    Część użytkowników pisała, że w niektórych przypadkach chatbot działał poprawnie. "Trzeba odinstalować aplikację i wgrać od nowa. Widoczny upgrade" - pisał jeden z użytkowników.

    Problemy z ChatGTP. Awaria nie tylko w Polsce

    Problemy z chatbotem odnotowano w środę także m.in. w USA, o czym informowali internauci m.in. w serwisie X (dawniej Twitter).

    Coraz mniej zgłoszeń wpływało po godz. 12. 

    ChatGPT to chatbot oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany przez firmę OpenIA. Według badania Mediapanel w lipcu 2025 roku z ChataGPT skorzystało 8,92 mln polskich internautów, a każdy z nich spędził ponad 2 godziny na konwersacji ze sztuczną inteligencją.

    Zobacz również:

    Awaria systemów pogotowia. Dotyczy numeru alarmowego
    Polska

    Awaria systemów pogotowia. Dotyczy numeru alarmowego

    Joanna Mazur
    Wojciech Barański
    Joanna Mazur, Wojciech Barański
    Budka w ''Graffiti'' o podatku cyfrowym: Musimy sprawiedliwie obciążać podmioty, które działają na rynkuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze