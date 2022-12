IMGW ostrzega. Intensywne opady spowodują utrudnienia dla kierowców

Temperatura w Gdańsku wyniesie ok. -1 st. Celsjusza. W głębi regionu, w Kościerzynie i Chojnicach, termometry wskażą -2 st. Celsjusza. Nieco cieplej będzie na półwyspie helskim, synoptycy prognozują 1 st. Celsjusza.

Ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu obowiązuje od godz. 16 w czwartek. Synoptycy wskazują, że śnieg ma sypać przez całą noc, do piątku do godz. 8.

Intensywne opady śniegu spowodują utrudnienia dla kierowców. Należy spodziewać się, że drogi będą śliskie i zalegać na nich może zajeżdżone błoto pośniegowe.

Układy niżowe na Polską

Zwykle o tej porze roku nad Arktyką panują głębokie układy niskiego ciśnienia, które wspólnie tworzą wir polarny. Wpływ na pogodę mają cyklony wędrujące nad Skandynawią, natomiast nad Morzem Śródziemnym stacjonują wyże - informuje serwis TwojaPogoda.

Tym razem jednak rozkład jest odwrócony. Nad Arktyką panuje potężny wyż, a nad Morzem Śródziemnym mkną kolejne układy niżowe. Jeden z nich właśnie dociera nad Portugalię i Hiszpanię, następnie przeniesie się nad Włochy, aby pod koniec weekendu dotrzeć w rejon Polski.

Ostatecznej grubości pokrywy śnieżnej nie sposób przewidzieć, ponieważ uzależniona jest ona od wielu czynników, w tym dokładnego położenia niżu, a także uwarunkowań terenowych.

Nadejście srogiej zimy. Paraliż dotknie ruch drogowy, lotniczy i kolejowy

Jednak niemal pewne jest to, że będą to ilości, jakich nie widzieliśmy nawet od 10 lat, czyli od ostatniej srogiej zimy. Musimy się więc przygotować na najgorsze i liczyć na to, że aż tak źle nie będzie - informuje serwis TwojaPogoda.

Dodaje również, że "paraliż dotknie nie tylko ruch drogowy, ale także lotniczy i kolejowy. Trzeba się spodziewać opóźnień i odwołań lotów i pociągów. Hałdy śniegu na dachach, jeśli nie będą usuwane na bieżąco, mogą doprowadzać do uszkodzeń budynków".