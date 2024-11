Atak pociskiem jądrowym na Warszawę. Pokazano symulację

Symulacja wybuchu pocisku jądrowego w Warszawie

Na przygotowanych wizualizacjach wyodrębniono cztery obszary oddziaływania pocisku. Pierwszy to promień kuli ognia , który oszacowano na ponad 39 km kwadratowych. W rejonie tym temperatura osiągnęłaby miliony stopni Celsjusza, a wszystko uległoby zniszczeniu. Drugi promień objąłby teren o powierzchni około 1,1 tysiąca km kwadratowych. Dochodziłoby na nim do rozległych pożarów , poważnym uszkodzeniom uległyby też budynki.

W trzecim okręgu, który miałby wielkość około 6,1 tysiąca km kwadratowych, ludność narażona byłaby na oparzenia trzeciego stopnia, co mogłoby prowadzić do powstawania blizn, niepełnosprawności czy amputacji. W promieniu 9 tysięcy km kwadratowych od epicentrum wybuchu można by spodziewać się pękania szyb, co też skutkowałoby ryzykiem obrażeń u ludzi.