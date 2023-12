"W Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskim w Zakopanem doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Naruszenie polegało na nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do sieci COS - OPO w Zakopanem, w wyniku czego doszło do zaszyfrowania danych na naszych serwerach oraz nieuprawnionego usunięcia części danych" - poinformowały władze ośrodka w komunikacie.