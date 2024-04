Coraz wyraźniej rysuje się mocne ochłodzenie, które dotrze do Polski w przyszłym tygodniu. Chociaż w weekend będzie jeszcze ciepło - ale nie wszędzie spokojnie - to już w poniedziałek nastąpi potężna zmiana. Przyjdą deszcze , a temperatura gwałtownie spadnie . Nie zabraknie nawet mrozów - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ciężka końcówka tygodnia

Ochłodzenie na horyzoncie

- W stosunku do tego, co mamy dzisiaj wyniesie około 10 stopni. Temperatura maksymalna na poniedziałek jeszcze będzie "w miarę": od 8 stopni nad morzem do 12 na południu i 15 na krańcach południowo-wschodnich [...] ale już we wtorek, jeśli temperatura maksymalna w całej Polsce osiągnie 10-11 stopni Celsjusza, to będzie dużo - podkreśla dyżurna synoptyk IMGW.