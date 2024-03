Kwitnące krokusy co roku przyciągają w Tatry tłumy turystów, dlatego Tatrzański Park Narodowy prowadzi akcję informującą o podstawowych zasadach podczas podziwiania tych chronionych kwiatów. Władze parku apelują do turystów o reagowanie na niewłaściwe zachowanie innych. Dobre zasady podziwiania krokusów zawarte są w tzw. Kodeksie miłośnika krokusów.

Według ustalonych zasad, krokusy należy podziwiać i fotografować z wyznaczonego szlaku turystycznego. Nie wolno wchodzić na polany, aby nie zadeptać tych kwiatów. Tym bardziej nie wolno siadać i kłaść się wśród krokusów podczas ich fotografowania lub pozowania do zdjęć. Obowiązuje też absolutny zakaz zrywania krokusów. Na krokusowych polanach są obecni wolontariusze TPN, którzy upominają turystów wychodzących poza szlak. Przyrodnicy przewidują, że krokusy na tatrzańskich polanach będą kwitły jeszcze do ok. 10 kwietnia.