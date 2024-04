To może być jedna z większych pogodowych niespodzianek w najbliższym czasie. Już wkrótce do Polski dotrze mocne ochłodzenie. W niektórych miejscach mogą pojawić się przymrozki, lokalnie może też padać śnieg. W ciągu dnia temperatura może spaść do kilku stopni Celsjusza. Przez kilka tygodni będzie zimniej niż zwykle o tej porze roku. Pogoda na majówkę też nie zapowiada się najlepiej.