Serią twitterowych wpisów zareagował Tomasz Lis, były redaktor naczelny "Newsweeka", na poniedziałkową decyzję prezydenta RP. Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której powstanie komisja ds. badania wpływów rosyjskich na polskie władze w latach 2007-2022.

Publicysta aktywny w mediach społecznościowych nie ukrywa, że poglądami blisko mu do Koalicji Obywatelskiej. Niekiedy w mało parlamentarnych słowach komentuje polityczne wydarzenia. Gdy lider Polski 2050 Szymon Hołownia odrzucił możliwość startu na wspólnej liście opozycji do Sejmu, napisał na Twitterze m.in. "Kałownia 2023".

Tomasz Lis komentuje podpisanie ustawy. "Znajdzie się komora"

Po wspomnianym poście na Lisa spadła fala krytyki, a on sam tłumaczył, że z nikogo nie kpił, lecz jedynie "złączył" nazwiska Kaczyńskiego i Hołowni w jedno. Dziennikarz krytyczny jest również wobec partii lewicowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek były szef "Newsweeka" pisał w sieci m.in., że sześć lat temu, w czasie protestów w obronie sądów, "Duda powiedział, że nie usłyszał protestujących, bo okna ma z drugiej strony Pałacu". "W niedzielę (gdy Donald Tusk organizuje w Warszawie marsz - red.) tak czy owak usłyszy, chyba że tchórzliwie ucieknie do Juraty" - dodał.

Najwięcej komentarzy wywołał jednak wpis o treści: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Lis opublikował go przed północą i nie usunął do chwili opublikowania tego artykułu. We wtorek rano ponownie był aktywny na Twitterze, pisząc chociażby o "wyrobie prezydentopodobnym" oraz "moralnej abdykacji" Andrzeja Dudy.