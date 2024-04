Andrzej Duda opublikował we wtorek nowe nagranie w mediach społecznościowych. Nie ma ono jednak żadnego związku z polityczną działalnością, a prezentuje prezydenta na nartach. Ubrany w czerwony strój i kask, przez niemal 30 sekund zjeżdża z góry, po czym zatrzymuje się na boku stoku i uśmiecha do obiektywu.

Andrzej Duda w górach. Spędza czas na nartach

Prezydent już w poniedziałek, podczas gdy w kraju trwało zliczanie ostatnich głosów po niedzielnych wyborach samorządowych, przebywał w górach. Ekipa Polsat News, która spotkała prezydenta podczas chwili odpoczynku w restauracji usytuowanej na Kasprowym Wierchu, zapytała go wówczas o to, jak jeździ się na Kasprowym, na co Duda odpowiedział jedynie: - Dobrze.