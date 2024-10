W sobotę IMGW, wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą na północy Polski. Ostrzeżenia wydane przez Instytut obowiązują na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także na północy woj. mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i lubelskiego.

IMGW podkreślił, że gęsta mgła pojawi się w sobotę około godz. 22 i utrzyma się do godz. 9 w niedzielę. W związku z tym na terenach objętych ostrzeżeniami widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Prognoza pogody. Gęste mgły na terenie wielu województw

W sobotnie popołudnie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, największe na Kaszubach. Na północnym wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 12 st. C lokalnie na północy i północnym wschodzie, około 15-16 st. C w centralnej Polsce, do nawet 19 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr w sobotę będzie słaby i umiarkowany, na południu lokalnie porywisty. W Karpatach prędkość wiatru wyniesie ok. 70 km/h. Wiać będzie z zachodu i z południa.

Pogoda. Prognoza na noc z soboty na niedzielę

Ekspertka IMGW przekazała, że w nocy z soboty na niedzielę synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Tej nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane i duże.

Temperatura minimalna wyniesie ok. 4 st. C na wschodzie i tam lokalnie przygruntowe przymrozki do -1 st. C. Około 6 st. C na północy i najcieplej na południu Polski, gdzie temperatura wyniesie ok. 10 st.

Wiatr będzie słaby z południa i z południowego wschodu, na południu chwilami może być umiarkowany i porywisty.

Pogoda na niedzielę. Na południu kraju nawet 19 stopni C

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem na Pomorzu zachmurzenie będzie duże, mogą wystąpić słabe opady deszczu. Z rana lokalnie pojawią się również mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od około 13 st. C na Suwalszczyźnie, ok. 17 st. C w Polsce centralnej i nawet 19 st. C na lokalnie na południu i południowym zachodzie.

Wiatr w niedzielę będzie słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem chwilami porywisty.

