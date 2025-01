Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna część Europy jest w zasięgu niżu znad południowej Skandynawii, Zatoki Fińskiej i Morza Barentsa, w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych.

Południowa część kontynentu znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z centrami nad Hiszpanią i Morzem Czarnym. Północna Polska pozostaje na skraju niżu z ośrodkami w rejonie Danii i Zatoki Fińskiej. Pozostały obszar kraju jest na skraju wyżu znad południowej Europy. Wciąż napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Reklama

Jaka będzie pogoda w Nowy Rok? IMGW wydał alerty

W środę na południu kraju będzie słonecznie, a na pozostałym obszarze panować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy prognozowane są opady deszczu, na Mazurach i Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 3 stopni C na północnym wschodzie do 8 stopni C na południu i zachodzie, cieplej lokalnie w rejonach podgórskich około 10 stopni C.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, porywisty, południowo-zachodni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego i drugiego stopnia w związku z prognozowanym porywistym wiatrem w niektórych częściach Polski.

Na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazurach porywy wiatru sięgną 75 km/h, na Pogórzu Karpackim do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim, Pomorzu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 85 km/h, w Karpatach do 110 km/h, nad morzem do 115 km/h oraz w Sudetach wzrastające porywy od 140 km/h do 170 km/h. Reklama

Pogoda w nocy z 1 na 2 stycznia. Możliwe burze

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy opady deszczu, na krańcach północnych i w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Nad ranem nad morzem możliwe burze.

Temperatura minimalna od -1 stopnia C na Roztoczu do 4 stopni C na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 km/h do 50 km/h, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W rejonach podgórskich Karpat, miejscami na Pomorzu i w centrum kraju porywy wiatru do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 110 km/h oraz w Sudetach wzrastające porywy od 170 km/h do 190 km/h.

