Pierwsze święto kościelne nowego roku. Wierni muszą uczestniczyć w mszy

Nowy Rok to jedno z najbardziej radosnych świąt obchodzonych na całym świecie. To także święto uniwersalne - obchodzone niemal w każdym zakątku Ziemi. Symboliczne przejście z jednego roku do drugiego to czas refleksji, hucznego świętowania i wyznaczania celów na przyszłość. W Polsce jest to dzień wolny od pracy.