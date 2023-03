Aktualne ceny miodu zależą od inflacji i kosztów związanych z opiekowaniem się ulem i pszczołami. Wysokość stawek warunkuje również odmiana miodu, metoda produkcji, a także, w przypadku produktów dostępnych w sklepach, kraj pochodzenia i marka.

Aktualne ceny miodu mogą też zależeć od charakterystyki konkretnego sezonu. Kiedy pogoda jest wyjątkowo niesprzyjająca (jak miało to miejsce w 2017 i 2020 roku), pszczelarze zbierają nawet o połowę mniej miodu niż standardowo. Przekłada się to na wyższą cenę. Najwyższe stawki dotyczą z reguły miodu z drzew owocowych.

Aktualne ceny miodu od pszczelarza i ze sklepu

Próbując wskazać jedną cenę za miód, nie zważając na odmiany (gryczane, faceliowe, wielokwiatowe itp.), a także teksturę, można powiedzieć, że stawka za 1000 g (duży słoik) to ok. 50 złotych. Bez większego problemu można znaleźć pszczelarza, który proponuje właśnie taką cenę za wyrób ze swojego ula.

Na atrakcyjniejsze ceny można liczyć udając się do sklepu. W praktycznie każdym spożywczym na półkach znajduje się miód. Na etykiecie znajduje się zapis, że pochodzi ze zbiorów w UE lub spoza UE albo jest mieszany. Trudno mieć pewność co do tego, jak został wykonany.

Takie produkty mają mało wyrazisty smak, ale zachęcają ceną. Niezależnie od charakterystyki pogody w danym sezonie, na sklepowych półkach zawsze znajdują się praktycznie wszystkie odmiany miodów. Aktualna cena w sklepie wynosi od 20 do ok. 35 złotych za 1000 g.

Zdjęcie Miód z lokalnej pasieki będzie najlepszym wyborem / 123RF/PICSEL

Ile kosztuje sztuczny miód?

Sztuczny miód można porównać do wyrobów czekoladopodobnych. Wygląda tak samo jak oryginał, ale smakuje już zupełnie inaczej. Oprócz tego jest produktem syntetycznym, który powstaje wskutek hydrolizy dwucukru sacharozy z dodatkiem syropu skrobiowego w środowisku wodnym, w podwyższonej temp. z użyciem kwasu jako katalizatora reakcji (z reguły mrówkowego lub solnego). Z prawdziwym miodem łączy go nazwa, wygląd i konsystencja. Cena za 1000 g to ok. 10 złotych.

Jak rozpoznać prawdziwy miód? Zrób test i nie daj się oszukać

Do testu będzie potrzebny talerz i szklanka wody. Należy wylać nieco miodu do naczynia tak, aby pojawiła się nieduża, okrągła plamka. Następnie trzeba ją zalać wodą. Kolejny krok to systematyczne potrząsanie talerzem z wodą i miodem.

Jeśli w trakcie potrząsania na powierzchni plamki pojawią się komórki, podobne do tych na plastrze miodu, to możemy uznać, że produkt jest naturalny. W przypadku fałszywego miodu nie zauważymy żadnej reakcji.

