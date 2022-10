Dlaczego jedzenie miodu jest zdrowe?

Miód ma wiele prozdrowotnych właściwości. Ten złoty nektar poprawia odporność organizmu, działa przeciwgrzybiczo, antybakteryjnie, przeciwzapalnie i kojąco (np. na podrażnione gardło i kaszel). W miodzie zawarte są także oligosacharydy będące pożywką dla bakterii mikroflory jelitowej, czyli dobrych bakterii bytujących w naszych jelitach.

Miód na odporność

Można więc śmiało stwierdzić, że miód przyda się w szczególności w sezonie jesienno-zimowym oraz w okresie przeziębień, kiedy odporność wymaga odpowiedniego wsparcia. Zawiera on bowiem wiele witamin (np. A, B1, B2, B6, B9, B12, C) oraz składników mineralnych (fosfor, magnez, mangan), których może brakować organizmowi do walki z drobnoustrojami.

W miodzie jest też sporo magnezu, który wzmacnia serce. Dlatego jego zbawienne działanie na układ krwionośny docenią w szczególności osoby starsze, bowiem zawarta w miodzie acetylocholina obniża ciśnienie tętnicze. Dodatkowo poprawia ona elastyczność naczyń krwionośnych, a tym samym zmniejsza odkładanie się blaszki miażdżycowej. Wynika z tego, że składniki zawarte w płynnym złocie to dosłownie miód na Twoje serce!

Miód lekiem na stres i choroby cywilizacyjne

W miodzie znajduje się także sporo flawonoidów, które zaliczane są do antyoksydantów. Dzięki nim ciało o wiele lepiej radzi sobie ze stresem oksydacyjnym. Przeciwutleniacze pomagają także zwalczać choroby cywilizacyjne, a nawet opóźniają pierwsze oznaki starzenia.

Niektórzy sądzą, że miód ma również właściwości kojące. Jeśli masz problemy z przesypianiem całej nocy, spróbuj spożyć niewielką ilość płynnego złota przed pójściem spać. Dzięki niemu organizm będzie produkować więcej melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za spokojny sen. Jeśli nie chcesz się zasłodzić, rozpuść łyżeczkę miodu w ciepłym mleku.

Dodaj miód do potraw lub napojów i ciesz się jego smakiem

Miód naturalny jest nie tylko zdrowym zamiennikiem cukru i dodatkiem do herbaty. Można go także używać do sałatek, owsianek, ryb, sosów, wypieków, naleśników, a nawet mięs.

Jego charakterystyczny smak podkręci każdą potrawę i doda jej subtelną nutę słodkości. Na bazie miodu przygotujesz także domowe izotoniki (np. z dodatkiem cytryny i szczyptą soli).

Miód nie tylko na kanapce...

Z właściwości miodu warto korzystać nie tylko wtedy, gdy się go spożywa. Pamiętaj, że możesz także zastosować go zewnętrznie. Miód znajdziesz w wielu kosmetykach naturalnych.

Jeśli będziesz go regularnie aplikować na skórę, będzie ona wyraźnie rozjaśniona, jędrniejsza i nabierze elastyczności. Niektórzy stosują miód nawet na oparzenia czy blizny, by przyspieszyć proces gojenia się ran, a także jako składnik maseczek odżywiających i regenerujących na twarz czy usta.