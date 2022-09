Każdy miód ma inne właściwości, dlatego warto mieć w domowej spiżarce jego kilka rodzajów. Pamiętaj, aby wybierać naturalne miody, a nie ich sztuczne odpowiedniki. Miód możesz spożyć lub zaaplikować wtedy, gdy np.:



boli cię gardło,

potrzebujesz nieco poprawić swoją odporność,

chcesz obniżyć ciśnienie,

zależy ci na poprawie kondycji skóry.

Jaki miód wybrać? Najzdrowszy do ciebie

Najzdrowsze miody w Polsce to te, które pozyskuje się w sposób naturalny. I choć w 80 proc. składają się one z fruktozy i glukozy, to o ich skuteczności i właściwościach decydują pozostałe dodatki w postaci witamin i składników mineralnych. Poniżej znajdziesz kilka najpopularniejszych i najzdrowszych rodzajów miodów wraz z ich działaniem.

Miód spadziowy - pozyskuje się go z pyłków drzew liściastych. Ten rodzaj miodu świetnie oczyszcza ciało z toksyn, przyspiesza przemianę materii i poprawia pracę narządów wewnętrznych (m.in. serca i nerek).

Miód rzepakowy - zawiera sporą dawkę aminokwasów, dzięki którym pomaga organizmowi szybciej się regenerować. Dodatkowo pomaga zapobiegać chorobom układu krążenia i wzmacnia serce. Można go stosować zewnętrznie - np. na blizny, oparzenia czy bolące pęcherze i pęknięcia na skórze.

Miód gryczany - pozyskiwany jest z kwiatów gryki, dlatego ma ziołowy zapach i smak. Jego cechą charakterystyczną jest działanie oczyszczające. Powinien więc na stałe zagościć w menu np. osób z chorą wątrobą.

Miód wielokwiatowy - zaletą tego miodu jest różnorodność, co sprawia, że sprawdzi się u osób z alergią, astmą i chorobami dróg oddechowych. Doskonale wspiera układ immunologiczny, pomaga leczyć przeziębienie i zwalcza wirusy oraz bakterie.

Miód lipowy - popularny podczas grypy i infekcji gardła. Stosowały go już nasze babcie, które dobrze znały jego działanie wykrztuśne, napotne i przeciwbakteryjne.

Miód akacjowy - jest najlepszy dla tych, którzy mają problemy z układem trawiennym. Przeciwdziała też odkładaniu się złogów w organizmie.

Jaki miód jest najzdrowszy? Ten z dodatkami!

Miód, nazywany "płynnym złotem", ma wiele zastosowań - od tych typowo spożywczych i leczniczych, aż po kosmetyczne. Wszystko zależy od tego, z jakich roślin lub spadzi został pozyskany. Jeśli chcesz wzmocnić działanie miodu, warto postawić na dodatkowe składniki, które się w nim znajdują. Mogą to być np.:

propolis i pszczeli pyłek , które zwiększają odporność,

, które zwiększają odporność, chili poprawiające przemianę materii i działające przeciwzapalnie,

poprawiające przemianę materii i działające przeciwzapalnie, żeń-szeń niwelujący stres, zwiększający odporność i działający na potencję,

niwelujący stres, zwiększający odporność i działający na potencję, niebieska spirulina działająca korzystnie na mózg i obniżająca zły cholesterol.