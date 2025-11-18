Akt dywersji na torach. Rzecznik ministra ujawnił nowe informacje

W skrócie Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wskazał, że za sabotażem na polskich kolejach mogą stać rosyjskie służby wywiadowcze.

Służby specjalne nie ujawniają szczegółów śledztwa, by nie pomagać zleceniodawcom, ale zapewniają o pełnym zaangażowaniu w wyjaśnienie sprawy.

Na torach niedaleko stacji Mika doszło do eksplozji, a w okolicy Puław uszkodzono sieć trakcyjną – oba incydenty są badane przez służby.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński został zapytany we wtorek o trwające śledztwo w sprawie aktu dywersji dokonanego na infrastrukturze kolejowej. Choć dla dobra działań służb nie chciał zdradzać szczegółów, w odpowiedzi wskazał jednak na Rosję.

- Zleceniodawcy, a wszystko na to wskazuje, że to rosyjskie służby specjalne, bardzo chcieliby wiedzieć (...) w którą stronę postępowanie prowadzone przez policjantów i ABW zmierza - powiedział Dobrzyński.

- Uspokajam, że funkcjonariusze robią wszystko, aby tę sprawę od początku do końca wyjaśnić - zapewnił, tłumacząc, że nie może ujawniać jakie wątki są obecnie analizowane.

Dywersja na torach. Jacek Dobrzyński: Rosyjskie służby chcą rozchwiania naszego społeczeństwa

- Zalecałbym w tym momencie większą powściągliwość. Informacje, które z niewiadomych źródeł pochodzą, które są powielane przez niektóre stacje, mogą być rosyjską dezinformacją - podkreślił Dobrzyński, przypominając, że "rosyjskie służby chcą rozchwiania naszego społeczeństwa".

Dobrzyński był też pytany o wypowiedź ministra Waldemara Żurka, który zdradził, że zgromadzone materiały wskazują na "robotę profesjonalistów". - Nie chcę oceniać sprawców, bandytów, nie chcę oceniać ich profesjonalizmu - odparł. Jak dodał, rosyjskie służby z pewnością będą chciały wykorzystać zdarzenie do siania dezinformacji. Dobrzyński przypomniał, że jednym z celów Rosji jest "skłócenie nas z Ukrainą".

- Nie dajmy się wpisywać w te działania służb rosyjskich - skwitował.

Akt dywersji w Polsce. Wybuch na torach kolejowych

Prokuratura i służby badają incydent, do jakiego doszło w niedzielę w rejonie miejscowości Życzyn, niedaleko stacji PKP Mika. Wybuch uszkodził tam fragment torów kolejowych, co było - jak przekazał później premier Donald Tusk - aktem dywersji. Tusk zdradził, że "eksplozja niedaleko stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin".

Do drugiego incydentu, który badają służby, doszło w okolicy Puław, na trasie Świnoujście-Rzeszów, gdzie uszkodzenie sieci trakcyjnej doprowadziło do wybicia szyb w pociągu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

