"Afera wizowa". PSL wystosowało apel do prezydenta

Interia dotarła do pisma, które politycy PSL kierują do Andrzeja Dudy. "Wzywają" w nim prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o tzw. aferę wizową. - W zasadzie podajemy rękę panu prezydentowi, bo uważamy, że powinien wykonać jakieś działania - mówi Interii Jakub Stefaniak.