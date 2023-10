Afera na polskim YouTube. Premier zapowiada: Spotka was dotkliwa kara

- Dzisiejszy live chcę poświęcić tylko jednemu tematowi. Tematowi, którym żyje internet, co najmniej od wczoraj - rozpoczął środowy live na Facebooku premier Mateusz Morawiecki .

Szef rządu mówi, że "wszyscy widzimy, że coraz większa część naszego życia przenosi się do internetu". - Dorośli zazwyczaj potrafią nad tym zapanować, ale dzieci i młodzież, zwłaszcza młodsza młodzież, są narażeni na bardzo różne zdarzenia, pułapki - stwierdził.

Mateusz Morawiecki o aferze na YouTube

- Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który - według wszelkiego prawdopodobieństwa - wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny - powiedział premier.

Jak dodał, "to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim, z różnymi organizacjami pozarządowymi, wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów".

Do sieci trafiają kolejne dowody ukazujące drugie oblicze twórców polskiego YouTube'a - Gargamela , Krzysztofa Gonciarza , a teraz Stuu . Ten ostatni stał się "bohaterem" najnowszego materiału Sylwestra Wardęgi . Ujawniono w nim m.in. fragmenty rozmów z niepełnoletnimi fankami. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj .

Premier: Spotka was najbardziej dotkliwa kara

- Nie jest też wykluczone, że te ujawnione informacje to wierzchołek góry lodowej. To, co się dzieje na internetowych czatach jest chronione przez prawo prywatności i z tego względu nie wszyscy naokoło mogą wiedzieć, że dzieci, ktoś z młodych ludzi, jest w danym momencie krzywdzony - stwierdził, dodając, że "najnowsza afera z pseudocelebrytami nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar".